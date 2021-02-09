شاهد .. منافسة غريبة بين رام 1500 TRX و موستنج شيلبي GT500

يعشق محبو السرعة والاثارة مشاهدة سباقات السيارات القوية ، والتى تمنحهم جرعة عالية من الادرنالين اثناء متابعتهم هذه الساباقات القوية، ولذلك تسعى العديد من القنوات الخاصة بعالم السيارات على اليوتيوب بنشر مثل هذه الاحداث لجلب ملايين المشاهدات .

وفى سباق جديد اليوم قامت قناة The Fast Lane Truck العالمية على اليوتيوب بنشر منافسة غريبة بين السيارة البيك اب القوية رام 1500 TRX والسيارة الرياضية ذات العضلات القوية فورد موستنج شيلبي GT500 .

وفى البداية لابد وان نعلم ان فورد موستنج شيلبي GT500 تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5.2 لتر يولد قوة 760 حصان وعزم دوران يبلغ 847 نيوتن.متر، و نظام دفع خلفي .

بينما تستمد سيارة البيك اب رام 1500 TRX قوتها من محرك هيلكات الشهير من فيات كرايسلر، وهو محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 702 حصان و881 نيوتن.متر من عزم الدوران ، و نظام دفع على جميع العجلات .

وبهذه القوة الكبرى لكلا السيارتين ، لابد ان نعلم تفوق فورد موستنج شيلبي GT500 في القوة، ولكن تتفوق رام 1500 TRX في عزم الدوران ، فكيف سيكون هذا السباق الغريب والمثير فةى نفس الوقت .

وخطعت السيارتين الى سباقين اولهما كافح سائق موستنج من أجل السيطرة على سيارته، ولم يتمكن من وضع كل قوتها على الأرض، لتنتصر رام، اما في السباق الثاني، تمكن سائق موستنج من ميزة التحكم في الإطلاق، وحصل على انطلاقة أفضل قليلًا من السباق الأول، لكنه لم يتمكن من مواكبة 1500 TRX.