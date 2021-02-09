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أخبار العالم

شاهد.. رد فعل حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي عقب إعلان وصول مسبار الأمل إلى المريخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:14 م
حاكم دبي وولي عهد
حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي
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شيماء مصطفى
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، نبأ وصول مسبار الأمل إلى المريخ.

وظهر الشيخ بن زايد وهو مبتهج وسعيد، وقال لفريق مسبار الأمل "ودي أنا وبو راشد نحضن كل واحد منكم.. فرحتنا كبيرة".

كما وثق فيديو آخر، فرحة الانتصار التي ظهرت على وجوه الفريق، بعد نجاح المهمة التاريخية التي قامت بها الإمارات، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصعد إلى المريخ، وخامس دولة عالميًا.

وكانت الإمارات دخلت مساء اليوم، الثلاثاء، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.

ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء اليوم في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.

وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن "وصول مسبار الأمل إلى المريخ موعد مع التاريخ الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات".

وأضاف: "الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".

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