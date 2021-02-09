حد أقصى لـ تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني.. تفاصيل تعديلات قانون المرور.. فيديو

كشف النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل تعديلات قانون المرور التي وافق عليها مجلس النواب اليوم. والأمن

وقال عمرو يونس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن تعديلات قانون المرور شملت وضع حد أقصى لتكلفة تركيب الملصق الإلكتروني بحيث لا يتعدى الـ 300 جنيه ويبدأ من 75 جنيهًا.





وأضاف عمرو يونس " تطبيق منظومة النقل الذكي يعود بالإيجاب على المواطن، وتم وضع رسوم تطوير وإنشاء منظومة النقل الذكي في التعديلات، ومعظم سيارات مصر لا تزيد على 1600 سي سي وتكلفة المصروفات السنوية لها 75 جنيهًا".





وتابع عمرو يونس "سرقة السيارات سوف تكون مستحيلة في ظل تطبيق منظومة النقل الذكي في كافة طرق مصر"، مؤكدا "الدولة تشهد طفرة في مجال تطوير شبكات الطرق وإنشاء المحاور الرئيسية".





و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.





وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.





نص المشروع على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.





يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.



