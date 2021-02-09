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فن

أيام ‏الابتدائية والوقوف أمام مدرسة البنات ... حمادة هلال يستعيد ذكريات طفولته | شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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سيد احمد
استعاد الفنان حمادة هلال ذكريات الطفولة بنشره صورة له من مرحلة الدراسه الابتدائية وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق حمادة هلال على الصورة قائلا " ايام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عندباب مدرسه البنات والجري من بواب المدرسه ".


ويذكر ان طرح  حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.     

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
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