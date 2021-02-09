وكالة الفضاء المصرية مسبار الأمل يترجم ثقافة اللامستحيل لدى الشعب الإماراتي

قال محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن اطلاق مسبار الأمل الإماراتى فى صيف العام الماضى واقتراب وصوله اليوم إلى سطح المريخ، يترجم ثقافة واللامستحيل ، التي تولد لدى الشباب العرب ليكون لها مردود على المجتمع بشكل عام،.









ووجه القوصي التهنئة لدولة الإمارات لاطلاقها مسبار الأمل الإماراتى ووصوله إلى سطح المريخ ، مشيرا إلى أنه يتوقع بعد عام من اليوم، وجود غزو الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، من خلال المشاريع العامة التي سينجزها الشباب المصري والاماراتي ، بحيث يكون هناك مركبة فضائية عربية ستخطو كوكب المريخ، متمنيا التوفيق ان تكون الأنشطة في مجال الفضاء جماعية بشارك بها الأول العربية، وخاصة وأن مجال الفضاء مكلف ويحتاج لخبرات متعددة.













وكانت الإمارات قد دخلت، مساء اليوم الثلاثاء، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.





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ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء اليوم في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر