ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفيديو لعماد متعب..الفيفا يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بطل أمريكا الجنوبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:34 م
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
مصطفى كرم

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي بانستجرام فيديو مجمعا لمهارات وأهداف عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق في بطولة كأس العالم للأندية .


وظهر عماد متعب بالفيديو بمهارة عالية وعلقت الصفحة الرسمية للفيفا  " تألق عماد متعب في كأس العالم للأندية وفوزه ببرونزية  و 5 دوري ابطال افريقيا ".


وأعلنت شبكة بي إن سبورت الرياضية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر قناتها  bein sport hd " المفتوحة".


وذكر الموقع الرسمي للشبكة الرياضية أن قناة bein sport hd " المفتوحة"" عبر القمر الصناعي نايل سات، ستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.


ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .


كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمس الاول الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

اوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والدحيل

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

بعد الفوز بهدفين.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي

مونديال الأندية.. الصحف البرازيلية تحذر بالميراس من الاستهتار بالأهلي

ترشيحاتنا

الإعلان خلال ساعات.. رحيل رئيس مصر للمقاصة عن رئاسة النادي

محمد عمارة يعتذر عن وصف علي معلول بالأراجوز.. ويؤكد: معجبنيش طريقة حصول لاعبي الأهلي على تيشيرتات بايرن ميونخ

الأزهر: مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات

آنا ليفاندوفسكي تكشف سر لياقة أفضل لاعبي العالم: وجبة صحية والامتناع عن التلفزيون

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور