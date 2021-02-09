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ديني

طالب إيفواري: مناهج الأزهر تتسم بالوسطية ولا تعرف التطرف.. وننشرها في بلادنا.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:07 م
طالب إيفواري: مناهج
طالب إيفواري: مناهج الأزهر تتسم بالوسطية ولا تعرف التطرف
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محمد شحتة
أكد الطالب الإيفواري، كوناتي لوسيني، أحد الطلاب الوافدين بجامعة الازهر، أن المناهج الأزهرية تتصف وتتميز بالوسطية والاعتدال، وتستطيع أن تقف أمام كل الأفكار المتطرفة في العالم، فمنهج الأزهر يدعو للتعايش ويتشارك مع الجميع.


وأضاف لوسيني، في حواره لصدى البلد، أن الأزهر لا يعرف التشدد في فكره، فهو معروف بعدم الانسياق وراء حملات التكفير والتفجير، فالقاعدة المشهورة فيه "لا إفراط ولا تفريط".


وتابع: الأزهر يعلمنا دائما في الدراسة الوسطية والاعتدال في كل شيء، وألا ننساق وراء الحملات المضللة التي تستهدف استقطاب الشباب.
 

وأوضح، أن منظمة خريجي الأزهر نظمت للطلاب الوافدين العديد من الدورات واستفاد منها الكثير، مشيدا بدور فروع منظمة خريجي الأزهر في كل ربوع العالم ومنها فرعها في كوت ديفوار، منوها بأنها تقدم العديد من الدورات وتعقدها حاليا عبر الأون لاين، وتفيد كثيرا من طلاب العلم وتؤهلهم لمواجهة الأفكار المتطرفة.


وتابع: سنقدم بإذن الله ما استفدنا منه خلال دراستنا في الأزهر الشريف، فنحن نتعلم العلم لننقله إلى غيرنا ونفيد به البشرية، فسنحرص على نشر صحيح الإسلام ووسطيته ونؤكد على أن الإسلام لا يعترف بالمتطرفين وليس فيه إرهاب أو تطرف أو تشدد في الفكر، وسنعود إلى بلادنا سفراء للأزهر الشريف ونصحح الصورة عن الإسلام وعن الأزهر وعن مصر الحبيبة.


وأكد أن الطلاب الوافدين في حاجة إلى المزيد من المؤتمرات التي لابد أن نزيد منها ليستفيد منها الطلاب ويتعلموا منها التعليم الحقيقي في شتى العلوم.


يذكر أن الطالب كوناتي لوسيني، كان رئيس اتحاد طلاب كوت ديفوار سابقا في جامعة الأزهر، وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويدرس الماجستير في الفقه العام بكلية الشريعة والقانون.
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