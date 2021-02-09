الشحات وكهربا يعودان للقاهرة مع بعثة الأهلي الجمعة

كشفت مصادر خاصة أن محمود كهربا وحسين الشحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضعان للعزل بعيدًا عن البعثة الحمراء في الدوحة.









وقالت المصادر ان الثنائي سوف يخضعان لمسحة طبية غدًا ولكنهما لن يعودا للقاهرة رغم إبعادهما عن مواجهة بالميراس بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومستمران حتى الموعد الرسمي للعودة صباح الجمعة.









وتابع:" هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفها وخروجهما عن الفقاعة الطبية والتي تسببت في إبعادهما عن مواجهة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركزين الثالث والرابع بمونديال العالم للاندية" .









وشددت المصادر على ان هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وتكرار الازمات التي تسببوا فيها خلال الفترة الأخيرة .









وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.