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توك شو

ريهام سعيد: سأتخذ إجراء قانونيا ضد هؤلاء ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:19 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن طبيعة برنامج "صبايا الخير" لم تتغير، وما زال يرصد القضايا المثارة في المجتمع، وهو تليفزيون الواقع.

وأضافت ريهام سعيد، أثناء تقديم برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"،  "في 2011 و2012 و2013 كانت المشاكل المتواجدة في المجتمع مختلفة عن الواقع الحالي، ومينفعش دلوقتي ادور على السلبيات عشان أطلعها في ظل تواجد إيجابيات كثيرة".

وتابعت ريهام سعيد "إحنا عدينا حاجات كثيرة وحشة، والدولة تتطور بشكل كبير، وهناك إيجابيات كبيرة".

وأكملت ريهام سعيد "حلقة اليوم عن حكاية فتاتين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وخلال الحوار اشتكوا من تعرضهم للتنمر في المجتمع، وأنا بستغرب من أي حد يتنمر على أي حد يعاني من إعاقة ما".

وأوضحت ريهام سعيد "سوف اتخذ إجراء قانونيا تجاه أي فرد يقوم بكتابة تعليق به تنمر أو سخرية ضد الفتاتين، وعلى فيديوهات حلقة اليوم على السوشيال ميديا".
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