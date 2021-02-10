5 أسرار جمال من الهند لتجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وتعزيز نمور الشعر إليك أبرز تلك الحيل وفقا لموقع برايت سايد.



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1. استخدم عصير الصبار





يحفز عصير الصبار لعلاج تلف الشعر ويساعد في العناية بفروة الرأس.





1. قص بعض أوراق الصبار.





2. قطع كل ورقة إلى نصفين لإفراز العصير.





3. دلكي العصير على جذور شعرك. يحسن استخدام حركات التدليك الدورة الدموية ويضمن امتصاصًا أفضل و علاج لقشرة





4. اترك القناع لمدة ساعتين على الأقل. إذا أردت ، يمكنك تركها بين عشية وضحاها.





2. تحضير قناع البانثينول





D-panthenol هو فيتامين B5 و عند إدخاله في الجلد ، يتحول إلى حمض البانتوثينيك - مادة كيميائية معروفة تساعد على استعادة بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر.





1. اغسلي شعرك كالمعتاد.





2. ضعي البانثينول (في شكل رغوة أو جل) لتنظيف الشعر ، مع التركيز على الجذور.





3. يمكنك أيضًا تطبيق البانثينول على طول الشعر بالكامل لتنعيمه.









3. اشطف فروة رأسك بالماء البارد بعد الغسيل





يغلق الماء البارد المسام ويحسن الدورة الدموية مما يؤدي بدوره إلى نمو أسرع للشعر. كمكافأة إضافية ، سيصبح شعرك أكثر لمعانًا بشكل ملحوظ.





1. اشطفي شعرك كالمعتاد.





2. بعد استخدام بلسم أو قناع ، اغسلي شعرك بالماء البارد.





4. اغسلي شعرك بخل التفاح

\سيكون القيام بذلك مرتين في الشهر كافيًا. ينشط خل التفاح بصيلات الشعر - وهي خدمة لا غنى عنها ستساعدك في سعيك للحصول على شعر كثيف.





1. اغسلي شعرك.





2. استخدام خل التفاح بدلا من بلسم الشعر.





3. لا تشطفه خل التفاح ليس له رائحة قوية.





5. استخدام الزيوت الأساسية

زيوت الجوجوبا واللوز والخزامى وإكليل الجبل والزعتر لها تأثير مفيد على بصيلات الشعر من خلال تزويد فروة رأسك بعدد كبير من الفيتامينات والمكونات العشبية.





1. امزج الزيوت العطرية فيما بينها أو أضفها إلى قناع زيت جوز الهند.





2. ضعي المزيج على جذور شعرك. انتظر لمدة 2-3 ساعات.





3. لغسل قناع الزيت بشكل صحيح ، اشطف رأسك مرتين باستخدام شامبو عادي ، أو مرة واحدة باستخدام شامبو قلوي للتنظيف العميق.



