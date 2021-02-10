فاروق الباز: نجاح الإمارات في مسبار الأمل دليل كبير على دخولنا عالم الفضاء .. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري ، إن أول لقاء لي مع الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات كان سنة 1974 وتحدثنا في هذا الوقت عن رحلات أبولو إلى القمر وقمت بشرحها له على الخريطة . أولالإماراتالوقترحلاتأبولوإلىله





وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، بعد هذا الشرح قال لي سوف أضم دراسة القمر إلى المدرسة الثانوية للشباب والفتيات لأنه في ذلك الوقت لم يكن في الإمارات إلى جامعة وكانت المدرسة الثانوية فقط .





وأوضح فاروق الباز : منذ زمن والشيخ زايد يريد ان يتعلم الفتيات مثل الشباب، مؤكدا أن أول محاضرة لي في قسم الفضاء الإماراتي الذي أنشأ هناك كانت 1974 . أنأولالإماراتيالذيأنشأ



