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محافظات

استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الفيوم الجامعي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:59 م
تطعيم الأطقم الطبية
تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
واصلت مديرية الصحة والسكان بالفيوم بقيادة الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة ، أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، تلقى أول جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الصحة بالفيوم لبدء منح اللقاح لمقدمى الخدمة الطبية لمصابى كورونا بمستشفيات العزل المنتشرة على نطاق محافظة الفيوم .

واليوم واصلت مديرية الصحة بالفيوم اجراءات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى جامعة الفيوم ،،بلقاح فيروس كورونا بحضور الدكتور محمد صفاء مديرعام مستشفيات جامعة الفيوم ، و الدكتور سعيد حتاتة عميد طب الفيوم الحالى ، والدكتور خالد الخشاب عميد طب الفيوم الأسبق، والدكتور عصام على حسن رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالفيوم ، والدكتور قاسم الجميل استاذ طب الاطفال بالجامعة والدكتور محمد مشاحيط استاذ الغدد الصماء بطب الفيوم، والدكتور عماد الدين حسن زكى مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية ، والفريق الوقائي والاعلام والتثقيف الصحي بالمديرية .

وتلقى جرعة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا قمم وأساتذة الطب بالفيوم ،، الدكتور سعيد حتاتة والدكتور خالد الخشاب والدكتور عصام على حسن والدكتور قاسم الجميل والدكتور محمد مشاحيط ، كما تلقى أيضا اللقاح عدد كبير من الاستاذة والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والإداريين بمستشفى جامعة الفيوم ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازي .


أعلن  الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير إدارة الرعاية الأساسية والأمراض المتوطنة بالمديرية مسئول مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى العزل المنزلى لفيروس كورونا المستجد، عن تلقى لقاح فيروس كورونا داخل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة تطعيم الفرق الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم.

وخلال تلقى اللقاح، تقدم د. محمد عبدالتواب، بالشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة لمحافظة الفيوم، ولفت د.محمد  إلى أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

وأشار الى أن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وهناك تنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.

استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الفيوم الجامعي
استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الفيوم الجامعي
استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الفيوم الجامعي
استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الفيوم الجامعي
استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الفيوم الجامعي
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