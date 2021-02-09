«المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي».. كتاب جديد لأماني ألبرت

صدر "ل لدكتورة أماني ألبرت، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، كتابًها الجديد بعنوان «المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي»عن دار نشرعالم الكتب ويقوم بتقديم الكتاب الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة والمشرف على المكتب الإعلام لجامعة القاهرة والمتحدث الرسمي للجامعة.





ويناقش الكتاب دور المستشار الإعلامي أو المتحدث الرسمي للمؤسسة في إدارة صورتها والترويج لسمعتها وفي فتح قنوات اتصال بينها وبين الإعلام، وبناء الثقة والمصداقية بها، وإدارة الأزمات التي تواجهها وكذلك بناء قاموس المصطلحات المناسبة، ليصف بكلمات دقيقة وألفاظ محددة المواقف والأحداث.





كما يبرز دوره في أوقات الأزمات لتحديد ماذا تفعل المؤسسة؟ متي تصمت، ومتي تتكلم؟ كيف تتواصل مع جمهورها؟ هل تنفتح للرد على تدفق المعلومات المتتالي؟ وهل الانفتاح الشديد يضر بالمؤسسة؟ ومتى تستخدم عبارة "لا تعليق" ملتزمة باستراتيجية الصمت.





وقال الدكتور محمود علم الدين إنه على الرغم من كل التطورات الراهنة فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التى أفرزتها الثورة الرقمية بكل جوانبها وتطبيقاتها من ذكاء اصطناعى وحوسبة سحابية وانترنت للاشياء وعملات افتراضية وأجهزة قابلة للارتداء ، وغيرها من وسائط رقمية برزت مع الثورة الصناعية الرابعة ، والتى تسببت فى تراجع دور الوسائل الاعلامية التقليدية فى مواجهة الوسائط الرقمية الجديدة وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي ، هناك وسط تلك المتغيرات السريعة والمتلاحقة بعض الثوابت فى العمل الاعلامى.





وأوضح علم الدين أن دور القائم بالاتصال يظل هو الاساس فى أى عملية اتصال فهو المفكر و المخطط والمبدع و المنتج والمنفذ والمتابع والمتفاعل مع جمهوره المستهدف ، ومن هنا تبدو قيمة هذا الكتاب.





وأكدت الدكتوره أمانى ألبرت أن فكرة الكتاب أتت نتيجة خبرة التدريس الممتزجة بالممارسة العملية، حيث يناقش الفصل الأول دور المستشار الإعلامي في رسم السياسة الإعلامية و دليل معايير السياسة التحريرية و الفصل الثاني دور المتحدث الرسمي ومهارات التحدث والاقناع، والفصل الثالث إدارة العلاقات العامة والإعلام، و اتصالات المنظمة الداخلية والخارجية.





ويناقش الرابع مهارات الكتابة والتقديم فيما يتعلق بالبيانات الصحفية والمؤتمرات والعروض التقديمية والفصل الخامس يتحدث عن إدارة لغة الجسد والمظهر العام بينما الفصل السادس إدارة الأزمات باحترافية ثم السابع عن صناعة المشاهير والتسويق للأشخاص ويختتم الفصل الأخير بنماذج ودراسات تطبيقية.





يذكر أن الكتاب هو التاسع لألبرت بعد «مهارات الترجمة الإعلامية» و«الاتصال الشخصي» و«البروتوكول والإتيكيت» و«الإبداع في الإعلان» و«كسر قواعد الإتيكيت والبروتوكول» و«اتجاهات حديثة في دراسات الصورة الذهنية» و«الكتابة للعلاقات العامة» و«الإبداع في التسويق والترويج».





وتعد أماني ألبرت المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، وأستاذ العلاقات العامة المساعد، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، ولها العديد من المؤلفات، وهي كاتب ومدرب دولي معتمد، وقامت بالتدريس في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة.