هل يتفق بايدن مع طهران .. ماذا يقول تاريخ أمريكا وإيران؟

لا يزال السؤال الأكثر محورية بشأن المنطقة منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض هو، هل سيتوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل الاتفاق النووي الإيراني؟ هناك الكثير من الحديث ووجهات النظرـ لكن ماذا عن وجهة النظر التاريخية.





وفي تقرير نشره موقع "إيران وايران" المعارض فإن نتائج أي انتخابات أمريكية لها عواقب واضحة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. قلة هم الذين تأثروا أكثر من الإيرانيين لأن الرؤساء الأمريكيين غالبًا ما كان لديهم سياسات متباينة بشدة تجاه إيران ، وربما لم يكن هناك تحول أكثر دراماتيكية من ذلك الذي حدث الشهر الماضي عندما خلف جو بايدن دونالد ترامب.





بالنسبة للإيرانيين، كان تنصيب بايدن يذكرنا بتنصيب آخر حدث في نفس اليوم قبل 40 عامًا. عندما تولى رونالد ريجان الرئاسة في 20 يناير 1981، ألقت الأحداث في إيران بظلالها على العاصمة الأمريكية. في الوقت الذي بدأ فيه حاكم كاليفورنيا السابق حقبة جديدة في التاريخ الأمريكي، تم الترحيب أخيرًا بالرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا من أجل إيران لمدة 444 يومًا في الوطن. وستكون عودتهم مرتبطة بريجان، لكن إدارة جيمي كارتر هي التي ضمنت إطلاق سراحهم بالتوقيع على اتفاقيات الجزائر في العاصمة الجزائرية في 19 يناير، وهو آخر يوم لكارتر في المنصب.





بوساطة من حكومة عدم الانحياز الجزائرية، تفاوض نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر مع ممثلين عن إيران ووقع اتفاقيات الجزائر قبل يوم من تنصيب ريجان. وافقت إيران على إطلاق سراح الرهائن مقابل وعد أمريكي بعدم التدخل في "الشؤون الداخلية" الإيرانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وافقت إيران أيضًا على سداد ديونها الأمريكية والغربية، وتم إنشاء محكمة المطالبات الإيرانية الأمريكية (IUCT) في لاهاي للتحكيم بين المواطنين والحكومات الأمريكية والإيرانية والعديد من نزاعاتهم المالية.





بعد أربعين عامًا، ما هو إرث اتفاقيات الجزائر؟ وكيف يمكن للإرث أن يساعدنا في فهم العلاقات الإيرانية الأمريكية اليوم؟ للإجابة على هذا السؤال، كان هناك الدكتور كريستيان إيمري، المؤرخ في جامعة كوليدج لندن. ينحدر من برمنجهام وحصل على جميع شهاداته، من درجة البكالوريوس في عام 2003 إلى درجة الدكتوراه في عام 2011، من جامعة هذه المدينة. كما قام بالتدريس في جامعات بريطانية كبرى مثل وارويك ونوتنجهام وبليموث وكلية لندن للاقتصاد (LSE) قبل أن يتولى منصبه الحالي في UCL العام الماضي. كتب إيمري أطروحة الدكتوراه عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة والثورة الإيرانية عام 1979. تم نشره ككتاب عام 2013. ويركز في مقالاته الأكاديمية على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في السنوات الأخيرة من إدارة كارتر. سأله موقع "إيران واير" عن المسار المحتمل للعلاقات الأمريكية الإيرانية في عهد بايدن.





يقول إيمري:"أعتقد أنه سيكون من الصعب عليه فعل الكثير بشأن سياسة إيران لأنه منشغل جدًا بوباء فيروس كورونا وقلب سياسات ترامب المحلية". قد يرغب كلا الجانبين أيضًا في رؤية ما سيحدث في الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة.





ويضيف:"هناك أسباب هيكلية مقنعة وراء رغبة كلا الجانبين في العودة إلى الصفقة، لكن تصميم الرقصات للقيام بذلك سيكون صعبًا. يشير التاريخ منذ اتفاقات الجزائر إلى أن فك العقوبات أصعب بكثير من سنها. وحتى عندما تُرفع العقوبات، فإن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا حتى تنمو ثقة الأعمال والسوق - وبهذا المعنى، فإن الطبيعة المتقلبة لسياسة ترامب الخارجية قد فجّرت سياسة بايدن تجاه إيران. لماذا الاستثمار في إيران في حين يمكن انتخاب جمهوري ترمبي آخر، إن لم يكن ترامب نفسه، في غضون 4 سنوات وينسف فورًا أي شيء يتم إعادة التفاوض عليه؟".





مخلفات الحرب الباردة





أحد الاختلافات المهمة بين عالم 1981 وعالم 2021 هو اختفاء التنافس العالمي الذي حرك الممثلين في جميع أنحاء العالم: الحرب الباردة. ساهم عمل إيمري كثيرًا في وضع العلاقات الإيرانية الأمريكية في سياق الحرب الباردة. مهمة قام بها أيضًا مؤرخون آخرون لإيران مثل روهام ألفاند من كلية لندن للاقتصاد، والذي أصبح نيكسون وشاه وكيسنجر من مناهج الحرب الباردة الكلاسيكية.





واصفًا الحرب الباردة بأنها "العدسة الشاملة التي من خلالها تم تحديد مصالح أمريكا في إيران ومتابعتها"، يقول إيمري إن هذا الصراع العالمي هو الذي يفسر مركزية شاه للاستراتيجية الأمريكية، ولماذا "قبل كارتر الثورة وحاول إعادة البناء. نوع من العلاقة الجديدة على أساس افتراض أن إيران لا تزال تخشى جارتها الشمالية القوية. وهذا هو سبب رفضه التفكير في القيام بعمل عسكري في أعقاب أزمة الرهائن، "خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار إيران ، أو دفعها نحو موسكو، أو تعريض التقارب الأمريكي الإيراني في المستقبل للخطر".





كما أدى تفكير الحرب الباردة أيضًا إلى الاعتقاد الراسخ بأنه "في النهاية سيظهر فصيل أكثر اعتدالًا يفهم الفوائد الأمنية للتعاون الأمريكي الإيراني". وهو الاعتقاد الذي ساعد في إثارة قضية إيران كونترا خلال سنوات ريجان. ويضيف إيمري: "من نواحٍ عديدة، فإن هذا التقسيم الثنائي للفاعلين السياسيين الإيرانيين إما" راديكاليين" أو" معتدلين "نشأ في وقت مبكر جدًا ولا يزال قائمًا، مع عواقب ضارة بشكل عام على السياسة الأمريكية في إيران.





بالعودة إلى اتفاقيات الجزائر، فإن إيمري واضح أنه على الرغم من الدعاية الرسمية في إيران، "من الصعب للغاية وصف اتفاقات الجزائر على أنها انتصار" للنظام.





يقول:"دعونا ننظر في أهداف إيران". وافقت إيران على إطلاق سراح الرهائن مقابل قيام الولايات المتحدة بإلغاء تجميد الأصول الإيرانية. حسنًا، في وقت أزمة الرهائن، كان يُعتقد أن لدى إيران حوالي 12 مليار دولار في البنوك الأمريكية. تلقت إيران أقل من ثلاثة مليارات دولار مباشرة بعد إطلاق سراح الرهائن. تم تحويل 5.1 مليار دولار إلى حساب ضمان لسداد الديون الإيرانية للبنوك الأمريكية والأوروبية، وبقي حوالي 4 مليارات دولار في الولايات المتحدة، مقيدة في دعاوى قضائية. في عام 2016، وافقت إدارة أوباما على دفع حوالي 1.7 مليار دولار لإيران، تتكون من 400 مليون دولار من الأموال الإيرانية الموضوعة في صندوق ائتماني لشراء معدات عسكرية أمريكية في السبعينيات، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار في الفوائد (أقل بكثير مما ادعت إيران). ولكن بعد 40 عامًا، لا تزال إيران تحاول استعادة أصولها بمليارات الدولارات ". بعبارات أبسط، "لا تزال التكلفة الاقتصادية لأزمة الرهائن باهظة بالنسبة لإيران".





من الواضح أن هدف إيران المتمثل في إنهاء التدخل الأمريكي في شؤونها أو وقف العقوبات الأمريكية لم يتحقق. يقول إيمري: "يجب أن نتذكر أنه بصرف النظر عن تجميد الأصول، كانت عقوبات إدارة كارتر رمزية إلى حد كبير". ومنذ ذلك الحين، واصلت الولايات المتحدة إطلاق أكثر العقوبات الاقتصادية تدميرًا (وأنا أزعم أنها متهورة ومضللة) في التاريخ. لذلك، على الرغم من أن إيران حصلت على الفضل في مشاركتها فيما اعتبر نموذجًا ناجحًا بشكل عام للتحكيم الدولي، فإن سبب وجودها كان في النهاية إصلاح الضرر الرهيب الذي ألحقته إيران بنفسها من خلال أزمة الرهائن. لذلك فهي ليست حقا قصة نجاح لإيران ".





في مقال أكاديمي حول ديناميكيات الحرب الباردة وعبر الأطلسي للعقوبات على إيران في السنوات التي أعقبت ثورة 1979 مباشرة، يشرح إيمري كيف كان بعض حلفاء أمريكا مترددين جدًا في الانضمام إلى العقوبات في ذلك الوقت. كان هذا بعيدًا كل البعد عن نظام العقوبات القوي الذي أعاق بشكل خطير الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة.





عندما أسأل عن التزامن الغريب لإطلاق سراح الرهائن مع تنصيب ريجان، يصر إيمري على أنه لن "يلمس نظرية مفاجأة أكتوبر بعمود البارجة". تتعلق هذه النظرية باحتمال قيام الإيرانيين بتأخير إطلاق سراح الرهائن عن عمد للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1980، ربما أثناء التنسيق مع حملة ريجان. قد تبدو هذه النسخة من الأحداث وكأنها نظرية مؤامرة، ولكن لديها العديد من المدافعين البارزين مثل رئيس إيران في وقت احتجاز الرهائن، أبو الحسن بني صدر، وجري سيك، الذي كان وقتها موظفًا في مجلس الأمن القومي التابع لكارتر.





بصرف النظر عن المؤامرات، هل ساعدت أزمة الرهائن ريجن على الانتخاب وبالتالي غيرت مجرى تاريخ العالم؟ مثل معظم المؤرخين، لا يحب إيمري أسئلة "ماذا لو". يقول:"مع دخول عام 1980، كان كارتر يجري بالفعل اقتراعًا سيئًا وكان الاقتصاد في حالة رهيبة. ثم واجه العاصفة المثالية لتحدي أساسي من [السناتور] تيد كينيدي وخصم جمهوري راديكالي أثبت أنه ماهر في التقاط رغبة الأمة في رفع الشعور بالضيق الذي ساد أمريكا خلال السبعينيات".





ووفقًا لإيمري، فإن ثلاثة "أخطاء واضحة" ارتكبها كارتر حُكم عليها بالفشل رئاسته، وجميعها تتعلق بإيران: السماح للشاه بالتماس العلاج الطبي في الولايات المتحدة؛ "استراتيجية حديقة الورود" (إلقاء الخطب والمقابلات المستمرة من البيت الأبيض) التي لعبت دورًا في مصلحة الخميني؛ وقرار التفويض بعملية الإنقاذ المشؤومة في أبريل 1980".





يقول إيمري: "تلقى كارتر نصيحة سيئة للغاية، لكنه استمع إليها. أميل إلى الاعتقاد بأن أي فرصة متبقية لولاية ثانية ربما انتهت بهذه الصور لأطلال دخان لطائرات الهليكوبتر الأمريكية ".