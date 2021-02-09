ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

التقينا.. موعد طرح اغنية عبدالله الرويشد الجديدة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:25 م
عبدالله الرويشد
عبدالله الرويشد
Advertisements
سعيد فراج
اعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام عن استعدادها لطرح أغنية منفردة جديدة للفنلن عبدالله الرويشد بعنوان "التقينا". 

وكشفت روتانا أنه سو يتم طرح اغنية عبدالله الرويشد «التقينا» يوم الجمعة 12 فبراير، وهي من كلمات علي مساعد، الحان عبدالله الرويشد، مكس وماستر ايهاب نبيل، تامر حسن وعلاء عبد الحميد.

وعلى جانب آخر تعاون المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وآهيامه.. طرح أحدث أغاني ماجد المهندس على يوتيوب

وآهيامه.. ماجد المهندس يتجاوز 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

وآهيامه.. ماجد المهندس يتجاوز 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب

وآهيامه.. أغنية ماجد المهندس تتجاوز 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب

وآهيامه.. أغنية ماجد المهندس تتجاوز 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

صدمة في الأهلي.. تضاؤل فرص لحاق ثلاثي الفريق بمباراة بالميراس البرازيلي

احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

موسيماني فى ورطة .. الأهلي يخسر 3 لاعبين أساسيين أمام بالميراس فى مونديال الأندية

زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان