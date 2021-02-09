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توك شو

قلدت مشهد شاهد ماشفش حاجة.. ممثلة صينية: عادل إمام عظيم وأتمنى التمثيل معه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:55 م
صينية تقلد عادل امام
صينية تقلد عادل امام
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هاني حسين
كشفت الممثلة الصينية  تشاو ناو،  كواليس قيامها بتقليد مشهد من مسرحية شاهد ماشفش حاجة للزعيم عادل إمام .

وأضاف تشاو ناو  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قررت اختيار هذا  المشهد الكلاسيكي من مسرحية شاهد ماشفش حاجة ".

 وتابعت تشاو ناو:" عادل إمام  فنان عظيم ومضحك للغاية ويتمكن من إضحاك الجمهور بحركات بسيطة، وانا احب اللغة العربية والتمثيل  وقرر تصوير هذا المشهد لاظهار الاحترام لـ عادل إمام ".

وأكملت تشاو ناو:"  بدأت في الاهتمام بالكثير من أعمال عادل إمام وهو ممثل عظيم لأنه كرس حياته لتقديم أعمال فنية كثيرة ".

 ولفتت تشاو ناو:"  درست في اللغة العربية في المرحلة الجامعية  في الصين، واتطلع التمثيل مع عادل إمام ". 

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