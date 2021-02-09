قلدت مشهد شاهد ماشفش حاجة.. ممثلة صينية: عادل إمام عظيم وأتمنى التمثيل معه

كشفت الممثلة الصينية تشاو ناو، كواليس قيامها بتقليد مشهد من مسرحية شاهد ماشفش حاجة للزعيم عادل إمام .





وأضاف تشاو ناو في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قررت اختيار هذا المشهد الكلاسيكي من مسرحية شاهد ماشفش حاجة ".





وتابعت تشاو ناو:" عادل إمام فنان عظيم ومضحك للغاية ويتمكن من إضحاك الجمهور بحركات بسيطة، وانا احب اللغة العربية والتمثيل وقرر تصوير هذا المشهد لاظهار الاحترام لـ عادل إمام ".





وأكملت تشاو ناو:" بدأت في الاهتمام بالكثير من أعمال عادل إمام وهو ممثل عظيم لأنه كرس حياته لتقديم أعمال فنية كثيرة ".





ولفتت تشاو ناو:" درست في اللغة العربية في المرحلة الجامعية في الصين، واتطلع التمثيل مع عادل إمام ".



