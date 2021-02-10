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أخبار البلد

منع سير السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:47 ص
طريق مصر الاسكندرية
طريق مصر الاسكندرية الصحراوي
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية قد وجهت المواطنين مُرتادي الطرق رسالة هامة ضمّت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
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