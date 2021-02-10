تعرف على سر اختلاف عدد فتحات الشكمان في السيارات

تختلف العديد من السيارات فى شكل وعدد مخرج العادم فى السيارة "الشكمان" فهناك سيارات تحمل فتحة عادم واحدة واخرى تعمل فتحين / ولا يعلم العديد من السائقين سبب عدد هذه الفتحات فى السيارة.





ولكن يعلم الجميع أن فتحة العادم بشكل عام هى المسئولة بشكل رئيسى عن اخراج جميع الغازات والابخرة الضارة الناتجة من عملية الاحتراق الداخلى والزائدة فى محرك السيارة .





ولمعرفة سبب عدد فتحات عادم السيارة ، اكد عدد من خبراء السيارات ان هذه الفتحات ليست للتسلية او الشكل الجمالى كما يعتقد البعض ، فلكل فتحة للشكمان لها وظيفة ودور هام .

اولا : سيارات بفتحة عادم واحدة

السيارات التي تمتلك أربع اسطوانات تكون مزودة بنظام عادم واحد، ويكون لديها غالبًا مخرج عادم واحد، بسبب ان قوة المحرك وحجم العوادم التى تخرج منه لا تحتاج اكثر من فتحة واحدة للعوادم .

ثانيا : سيارة بفتحتين للعادم

وفى هذه الحالة تاتى السيارات التي تمتلك محركات تيربو فيتم وضع 2 مخرج للعادم من أجل رفع قوة أداء المحرك ، كما تمتلك السيارات ذات حجم محرك كبير 6 أسطوانات أو ثمانية، فتكون مزودة بنظام عادم مزدوج له 2 مخرج .

ويرجع سبب حاجة السيارة لنظام عادم مزدوج لأن المحركات الكبيرة تنتج كمية نواتج احتراق وغازات كثيفة تحتاج إلى نظام العادم المزدوج مع 2 مخرج للتخلص السريع لهذه الغازات.

ولكن مؤخرا بعض شركات السيارات قامت بتزود سياراتها بفتحتين للعادم على الرغم من انخفاض حجم المحرك، وذلك من أجل زيادة المظهر الجمالي للسيارة.