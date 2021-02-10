بطولة فتحي عبد الوهاب.. عادل الأعصر يقترب من إنهاء تصوير «رهبة»

كشف المخرج عادل الاعصر عن قرب الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "رهبة" والذى يقوم بتصوير مشاهده فى عدد من الأماكن الخارجية بالقاهرة.

وقال عادل الاعصر لـ"صدى البلد": إن العمل كان متوقفا تصويره لما يقرب من 3 سنوات، وتم استكمال التصوير؛ تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.





وأضاف الأعصر: لم يتبق فى تصوير المسلسل سوى مشاهد قليلة تستغرق شهرين تقريبا وبعدها يكون جاهز للعرض وتم حاليا تصوير عدد من المشاهد التى تجمع بين فتحى عبد الوهاب واحمد صفوت ودارين حداد.





تدور أحداثه حول كنز مجهول يبحث عنه العديد من الأشخاص، ويدخل عبد الوهاب فى صراعات كبيرة بينهما، حيث يجسد فتحى عبدالوهاب دور تاجر آثار، وتربطه علاقة قديمة بايتن عامر، وهذه العلاقة القديمة تطارد فتحى في رحلة البحث عن الكنز والصراع على الوصول له.



