بعد غياب 701 يوم عن مواجهتهما.. الإسماعيلي في مواجهة حسام حسن

يواجه الإسماعيلي، فريق الاتحاد السكندري، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وتأتي تلك المباراة ؛ بعد غياب ٧٠١ يوم من آخر لقاء للإسماعيلي في مواجهة فريق بقيادة العميد حسام حسن.





ويبرز موقع صدى البلد ، مباريات الإسماعيلي في مواجهة التوأم ، من خلال التقرير التالي:





لعب الإسماعيلى ضد " المصرى والمصرية للإتصالات والزمالك والاتحاد وسموحه " فى 17 مباراة فاز 7 تعادلات 8 خسر 2 له 19 هدفًا عليه 12 هدفًا كلين شيت 7 لقاءات.





المصرى





"الدورى العام"

6 مايو 2008 .. 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل وعبد الله السعيد )

16 أكتوبر 2008 .. 2 / 1 ببورسعيد ( عبد الله السعيد 2 )

28 يناير 2012 .. صفر / صفر بالإسماعيلية

10 يناير 2016 .. صفر / 1 ملعب المصرى بالإسماعيلية

22 مايو 2016 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ( إبراهيم حسن )

17 نوفمبر 2016 .. 1 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( شكرى نجيب )

28 أبريل 2017 .. 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس (محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه)

27 أكتوبر 2017 .. 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية (محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم)

11 مايو 2018 .. 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية (حسنى عبد ربه)





" كأس مصر "

دور الـ 8 يوم 15 يوليو 2016 .. 2 / صفر "حسنى عبد ربه 2"







المصرية للاتصالات





" الدورى العام "

11 مايو 2009 .. 1 / صفر بالقاهرة (محمد محسن أبو جريشة)









الزمالك





" الدورى العام "

15 مارس 2010 .. صفر / صفر بالإسماعيلية

8 نوفمبر 2010 .. 2 / 3 بالقاهرة ( عبد الله السعيد وأحمد على / معتصم سالم فى مرماه )

2 مايو 2011 .. صفر / صفر بالإسماعيلية







الاتحاد





" الدورى العام "

22 نوفمبر 2014 .. 1 / 1 بالإسكندرية ( جون آنطوى )

6 مايو 2015 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد أبو زيادة )







سموحة





" الدورى العام "

12 مارس 2019 .. 1 / صفر بالإسكندرية ( ريتشارد بافور)