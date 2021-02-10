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رياضة

بعد غياب 701 يوم عن مواجهتهما.. الإسماعيلي في مواجهة حسام حسن

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:16 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
يواجه الإسماعيلي، فريق الاتحاد السكندري، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتأتي تلك المباراة؛ بعد غياب ٧٠١ يوم من آخر لقاء للإسماعيلي في مواجهة فريق بقيادة العميد حسام حسن.

ويبرز موقع صدى البلد، مباريات الإسماعيلي في مواجهة التوأم، من خلال التقرير التالي:

لعب الإسماعيلى ضد " المصرى والمصرية للإتصالات والزمالك والاتحاد وسموحه " فى 17 مباراة فاز 7 تعادلات 8 خسر 2 له 19 هدفًا عليه 12 هدفًا كلين شيت 7 لقاءات.

المصرى

"الدورى العام"
6 مايو 2008 .. 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل وعبد الله السعيد )
16 أكتوبر 2008 .. 2 / 1 ببورسعيد ( عبد الله السعيد 2 )
28 يناير 2012 .. صفر / صفر بالإسماعيلية
10 يناير 2016 .. صفر / 1 ملعب المصرى بالإسماعيلية
22 مايو 2016 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ( إبراهيم حسن )
17 نوفمبر 2016 .. 1 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( شكرى نجيب )
28 أبريل 2017 .. 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس (محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه)
27 أكتوبر 2017 .. 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية (محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم)
11 مايو 2018 .. 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية (حسنى عبد ربه)

" كأس مصر "
دور الـ 8 يوم 15 يوليو 2016 .. 2 / صفر "حسنى عبد ربه 2"


المصرية للاتصالات

" الدورى العام "
11 مايو 2009 .. 1 / صفر بالقاهرة (محمد محسن أبو جريشة)


الزمالك 

" الدورى العام "
15 مارس 2010 .. صفر / صفر بالإسماعيلية
8 نوفمبر 2010 .. 2 / 3 بالقاهرة ( عبد الله السعيد وأحمد على / معتصم سالم فى مرماه )
2 مايو 2011 .. صفر / صفر بالإسماعيلية


الاتحاد 

" الدورى العام " 
22 نوفمبر 2014 .. 1 / 1 بالإسكندرية ( جون آنطوى )
6 مايو 2015 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد أبو زيادة )


سموحة 

" الدورى العام "
12 مارس 2019 .. 1 / صفر بالإسكندرية ( ريتشارد بافور)
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