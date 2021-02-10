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فن

لا أحد مثالي.. مي سليم في أحدث ظهور لها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة مي سليم صورة سيلفي جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت سليم حكمة معبرة من خلال صورتها تقول:"لا احد مثالي ولذلك تحتوى أقلام الرصاص على محايات".

ويعرض حاليا للفنانة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويعتبر مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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