رسميا.. الهند تختبر تطبيق Sandes كـ بديل حكومى عن واتساب

واتسآب Whatsapp. يختبر المسؤولين الحكوميين في الهند حاليا، تطبيق تراسل جديد لتأمين المراسلات الحكومية، والذي يأتي كبديل لخدمة المراسلة الشائعةWhatsapp.





وبحسب ما ذكره موقع "business world"، فأن نظام المراسلة الحكومية الفورية الجديد التابع لدولة الهند يسمى "Sandes"، والذي يتم اختباره حاليا من قبل مسؤلى الوزارة بالدولة في عدد من الولايات الهندية.









ووفقا لموقع "Mashable"، فأن تطبيق المراسلة الجديد "Sandes" يقتصر استخدامه حاليا على المسؤؤلين الحكوميين فقط، ولم توضح وزارة الاتصالات الهندية متي سيتم طرح التطبيق رسميا للاستخدام على نطاق أوسع بالدولة، والذي ظهر في الآونة الأخيرة على الموقع الرسمي بالحكومة.





وسيكون تطبيق "Sandes"، متاحا لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، ومن بين أبرز الميزات التي سيدعمها تطبيق التراسل الهندي، حيث يمكن لمستخدميه استخدام ميزات مثل الصوت وإرسال البيانات.





وقد تم تصميم نظام المراسلة الهندي الجديد بواسطة وحدة "المركز الوطني للمعلوماتية NIC" في ولاية كيرلا التابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية.





ويأتي نظام المراسلة الجديد في وقتا يواجه فيه تطبيق التراسل التابعة لشركة فيسبوك "واتساب" تدقيقا من الحكومة الهندية ونشطاء الخصوصية بشأن سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل، التي كان من المقرر تنفيذها إجباريا في 8 فبراير الجاري ، وتم تأجيلها إلى شهر مايو القادم، لحين توضيح وجهة نظر الشركة المتعلقة بمشاركة بيانات مستخدميها مع موقع فيسبوك.





ونظرًا للمخاوف بشأن سياسته الإجبارية الجديدة، اعترض اتحاد جميع المتداولين في الهند (CAIT) بشدة على تحديث خصوصية واتساب الجديدة، وطالب الحكومة على الفور بتقييد تطبيق التراسل الشهير من تنفيذ السياسة الجديدة أو فرض حظر على واتساب أو فيسبوك.





ويعتمد التطبيق الجديد Sandes، على نظام تشفير قوى للرسائل، كبديل آمن خال من المخاوف الأمنية والتي تثيرها كثيرا تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب، كحادثة الاختراق المعروفة والتي اخترق خلالها هواتف أكثر من 1400 مستخدم في أنحاء العالم، بما في ذلك 121 مستخدما في الهند، بواسطة برنامج التجسس بيجاسوس التابع لشركة NSO التي مقرها في إسرائيل.



