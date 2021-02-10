فوز مركز شباب منشأة رضوان بأبو كبير بالمركز الأول في مسابقة التميز الكشفي 2021

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة لحصول مركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الكشفي 2021، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

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من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى فوز مرشدات وكشافة مركز شباب منشأه رضوان بالمركز الأول وأشبال مركز شباب الجمالية بأبو حماد بالمركز الثاني في مسابقة التمير الكشفي 2021 على مستوي الجمهورية ، لافتًا إلى أن المحافظة تشارك سنويًا في هذه المسابقة، تحت شعار "لا للتعصب - مصر أولًا - ثقافة احترام الآخرين".

وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة أن مسابقة التميز الكشفي تهدف إلى تنشيط الحركة الكشفية بمراكز الشباب وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق الكشفية، والتأكيد على القيم والسلوك، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف بين الفرق المشاركة.

وعلي جانب آخر أكدت "ثناء فوزي، رئيس حي ثان الزقازيق أنه بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواعيد الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات ومتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2701لسنة2020والكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 فقد تم شن حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق انها ترأست حملة مكبرة بمشاركة أحمد عبدالفتاح نائب رئيس الحى ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومسؤول الغلق بالحي والإدارات المعاونة بالحي، وتم ضبط سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة القومية بشارع مكة وعلى الفور تم غلقه وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.