ضبط 9000 رغيف خبز مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة علي الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.





ومن جانبها فقد أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا تمكنوا من ضبط سيارة نصف نقل غير مرخصة على طريق ههيا / أبو كبير محملة بخبز مدعم بمقدار (9000) رغيف لإعادة بيعه في السوق السوداء واستغلال المواطنين، فتم التحفظ على السائق والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 284 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا ضد سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





وعلي جانب اخر فقد إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبة رشا فتح الله عيسي بطلة مصر لرفع الأثقال ( متحدي الإعاقة ) والتي تعاني من إعاقة جسدية ، لمنحها تروسيكل لمساعدتها في الحركة والتنقل وتقديرًا لتفوقها الرياضي رغم إعاقتها والتي لم تمنعها من حصد بطولات الجمهورية فى رفع الأثقال ، وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وزينب عبدالحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي.





أشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف ، والذي يُصر على مواصلة النجاح وحصد الميداليات الذهبية ورفع إسم المحافظة عاليًا ، مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية كافه احتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتلبية كافة احتياجاتهم .





قدمت اللاعبة رشا فتح الله الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بالديوان العام وتلبية كافة احتياجاتها ومنحها تروسيكل تستخدمه في الحركة والتنقل وتشجيعه لها على مواصلة تفوقها الرياضي وحصد البطولات المحلية والعالمية.



