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محافظات

محافظ القاهرة: منظومة منارة للتواصل السريع مع النواب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
 أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال اللقاء الأول الذي عقده مع أعضاء مجلس النواب ( فردي )  ان المحافظة لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع النواب لحل مشكلات المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم. 

وأضاف المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين ، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة دائما لاستقبال النواب إلى جانب إدارة التواصل التي أنشأتها المحافظة خصيصًا للتواصل مع النواب وتضم منظومة منارة .

ومنظومة منارة هي تطبيق إلكترونى خاص بمحافظة القاهرة يقوم على الاستجابة السريعة لكل أطراف دورة العمل التفاعلي بالموقع بغرض تحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرا من الوقت والجهد الذي يعد سمة من سمات عصر تكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم المتقدم حيث ترسل كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات الخاصة بالسادة النواب بنطاق القاهرة على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومى ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة التنفيذية المسئولة .

وإدارة التواصل تهدف لتيسيير التواصل مع نواب البرلمان  لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية.
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