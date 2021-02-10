عضو لجنة الحكام يعلق على استبعاد الفيفا لكهربا والشحات من مباراة بالميراس

علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لثنائي الاهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من مباراة بالميراس البرازيلي غدا.





كان الفيفا أعلن عن استبعاد كهربا والشحات من مباراة بالميراس البرازيلي بعد اختراق الثنائى الفقاعة الطبية عقب مصافحة محمد أبوتريكة خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.





قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن استبعاد كهربا وحسين الشحات من المشاركه في المباراة المقبلة لابد الا يمر مرور الكرام.





تابع: بدلا من اتهام الفيفا بالمؤامرة الكونية لإضعاف الاهلي فى مباراته على المركز الثالث فى مونديال الأندية فمن الأولى أن نعى ما معنى الانضباط والالتزام باللوائح.





أضاف: اعرف أن الفيفا يعج بالفساد ولكن لابد أن تعلموا أن الفاسد والمرتشى يتم محاكمته وبتره.





يذكر أن ‏الحكم السنغالي ماجيت نداي سوف يدير مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكاس العالم للأندية غدًا الخميس في 5pm بتوقيت القاهرة والحكم المغربي رضوان جيد مساعد في غرفة تقنية VAR.