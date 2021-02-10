ضبط صاحب مكتب توريدات لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وأختام الجهات الحكومية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.







أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص (مالك مكتب توريدات، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بتزوير المستندات والأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين راغبى إستخراج بطاقات الرقم القومى بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة نظير مبالغ مالية كبيرة وإتخاذه محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير- كمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع) وبمواجهته إعترف بما أسفرت عنه التحريات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.