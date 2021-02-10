بتايا ويد وبودا وكوبواسو ..أغرب أنواع الفاكهة

سبحان الخالق الذي أبدع في كل شيء يحيط بنا، وبرغم كل السنين التي عاشها الإنسان على الأرض إلا أنه لا يعرف عنها الكثير ومازال يكتشف أشياء غريبة سواء من اختراعات أو علوم او حتى اكلات، وأصبحنا نسمع عن اكلات غير مألوفة او فاكهة جديدة لا يعرفها غير القليلين من سكان العالم.





والفواكه من أهم المصادر الغذائية لجسم الإنسان، وهي مثال للطبيعة التي خلقها الله لنا، وغنية بأنواع الفيتامينات الضرورية لصحتنا، ولا تحتوي على السكريات والكولسترول السيئ الذي يسدّ أوردة وشرايين القلب.





نستعرض لكم أغرب 5 انواع من الفاكهة وهي:





1- بتايا

تتميز «فاكهة التنين»، أو" بتايا " بأزهارها وألوانها المتفاوتة ما بين الأحمر الفاتح والوردي، وبمذاقها الحلو من اللب موطنها الأصلي يرجح إلى أمريكا الجنوبية، وهي قريبة لفاكهة الصبار.





وتزرع في كل من: أمريكا، والمكسيك، وسري لانكا، ماليزيا، الفيلبين، وغيرها، ويستخدم في معظم المربيات والحلويات، وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات، ونسبة قليلة من الحديد، والكالسيوم، والفوسفور.





2- يد بودا

تعتبر يد بودا من الفواكه المختلفة الاستعمالات لعطرها الفواح، وموطنها الأصلي في الصين والهند، وقد سميت بيد بودا نسبة إلى شكلها المجزء كالأصابع، وتستعمل للزينة ولتعطير المنازل والملابس في اليابان والصين، وفي بعض المناطق تقدم في المعابد البوذية كقربان ويختار أن تكون اليد مفتوحة، ويلائمها الطقس المعتدل بعيدًا عن الجفاف والحرارة والصقيع.

3- الرامبوتان

فاكهة الرامبوتان هي من أكثر أنواع الفاكهة التي لا يعرفها الكثيرون، ولكنها فاكهة مليئة بالفوائد الصحية العديدة وتمتاز بلونها الأحمر من الخارج ولونها الأبيض من الداخل وهي بيضاوية الشكل ومذاقها حلو





4- الدوريان

الدوريان فاكهة كبيرة الحجم، إذ قد تصل طول ثمارها أحيانًا إلى 304 سنتمترات و عرضها 15 سنتيمتر.

ولها محيط خارجي يحتوي على رؤوس مدببة في قشرتها الخارجية، ولونها من الخارج يتراوح بين اللونين الأصفر والأحمر.





سبب الجدل الدائر حول فاكهة الدوريان هو أن رائحتها قد تكون كريهة جدًا للبعض، بينما يجدها البعض الاخر زكية الرائحة، وهو أمر يعود لجينات الشخص المستقبل للرائحة، لذا فإما أن تحب الدوريان كثيرًا أو أن تكرهها كثيرً





5- فاكهة كوبواسو

تشتهر الفاكهة الأمازونية “كوبواسو” برائحة فريدة من نوعها تشبه رائحة الشوكولا والأناناس معًا، وهي تتواجد فقط على ضفاف نهر الأمازون.



