السيطرة علي حريق في 5 أفدنة مزروعة بالقصب فى قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في 5 أفدنة مزروعة بالقصب فى قرية الشيخية بمركز قفط.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد باندلاع حريق فى مساحة كبيرة مزروعة بمحصول القصب فى قرية الشيخية.





انتقلت فريق من قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والنقيب أسامه حمدى، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.





تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ 5 أفدنة مزروعة بقصب السكر، وتمكنت 3 سيارات من السيطرة على الحريق.







تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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