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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:00 م
فوائد الليمون والكركم
فوائد الليمون والكركم
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نهى هجرس
يستخدم الكركم كتوابل غذائية منذ عدة قرون، حيث إن الكركم يحتوي مادة كيميائية نباتية أساسية في الكركم فاعلة في علاج مجموعة متنوعة من الاضطرابات مثل فقدان الشهية والجروح السكري وأمراض الكبد والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية. 

كما يحتوي الكركم أيضًا على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم بشكل مستمر، وخاصة عند إضافة الليمون، ووفقا لما أفاد به موقع "boldsky" نقدم لكم أهم فوائد تناول الكركم بالليمون...

- يحمي الكبد 
تشير إحدى الدراسات إلى أن حمض الستريك يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الذيفان الداخلي وقد يمنع الكبد من التلف أو الإصابة، والكركمين له أيضًا تأثير وقائي على الكبد ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الزئبق، ويوضح هذا أن عصير الليمون الكركم يمكن أن يساعد في حماية الكبد وتحسين وظائفه.

- يقوي المناعة 
تساعد مضادات الأكسدة المتوجدة في الكركم على تنشيط الخلايا الليمفاوية والضامة، الخلايا الليمفاوية هي خلايا دم بيضاء تساعد في محاربة الالتهابات بينما البلاعم هي خلايا دم بيضاء كبيرة تساعد في تحديد مسببات الأمراض في الجسم، وتحيط بها وقتلها. 

- يساعد في إنقاص الوزن 
يساعد الكركمين الموجود في الكركم على تحسين التمثيل الغذائي في الجسم والتحكم في الجوع، كما يمنع تراكم الدهون في أنسجة المعدة والكبد، من ناحية أخرى ، يعمل فيتامين C الموجود في الليمون أيضًا كموقد للدهون بينما يساعد البكتين ، وهو ألياف طبيعية في الجير ، على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، يساعدان معًا في تقليل الوزن والحفاظ على وظائف الجسم المناسبة.

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ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟