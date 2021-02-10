ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟

- يحمي الكبد

- يقوي المناعة

تساعد مضادات الأكسدة المتوجدة في الكركم على تنشيط الخلايا الليمفاوية والضامة، الخلايا الليمفاوية هي خلايا دم بيضاء تساعد في محاربة الالتهابات بينما البلاعم هي خلايا دم بيضاء كبيرة تساعد في تحديد مسببات الأمراض في الجسم، وتحيط بها وقتلها.



