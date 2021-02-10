بتكلفة 9 ملايين جنيه.. إعادة تطوير قرى مركزي إطسا وسنورس بالفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من المنازل بعد إعادة تطويرها للأسر الأولى بالرعاية بقريتي قصر الباسل والوابور التابعتين لمركز إطسا، وقرية الحبون التابعة لمركز سنورس، بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان، تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين الجمعية والبنك الأهلي المصري.





جاء ذلك بحضور إيمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وضياء أنور المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، ورئيسي مجلسي مدينتي إطسا وسنورس.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المنازل المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتي تشمل 99 منزلا بواقع 33 منزلًا بقرية الحبون، و 35 منزلًا بقرية قصر الباسل، و 31 منزلًا بقرية الوابور، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتي عنك والحجر بمركز اطسا، وقريتي الورثة وسليم علي بمركز طامية بإجمالي 120 منزلًا.





وجه محافظ الفيوم خلال التفقد بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة تعينهم على مطالب الحياة بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكدًا على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.





وأعرب محافظ الفيوم ـ خلال تفقد المنازل ـ عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، بما يجعل تلك القرى أكثر تطورًا من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطنين.

وثمن المحافظ الجهد المبذول من مسئولي جمعية الأورمان في عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالقرى الأكثر إحتياجًا، مؤكدًا على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعًا بمختلف قرى مراكز المحافظة.

كما التقى محافظ الفيوم عددًا من الأهالي واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت في توصيل خدمات الصرف الصحي، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الري، وإعادة النظر في تقييم أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالي وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتًا أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن تطوير وفرش تلك المنازل بالقرى الأكثر احتياجًا يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجمعية والبنك الأهلي المصري بقيمة 50 مليون جنيه، ويضم محافظتى الفيوم وبنى سويف بإجمالي 17 قرية على مرحلتين.





وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن الفرش الكامل للمنازل، وتوفير الأجهزة الكهربائية " بوتجاز ـ غسالة ـ ثلاجة ـ مروحة" وأثاث منزلى "حجرة نوم رئيسية ـ حجرة أطفال ـ أنترية ـ سفرة ـ مطبخ خشب"













وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن المحافظة استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في ملف التصالح ، حيث تم تكليف كافة الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كافة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.





وأضاف محافظ الفيوم، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضًا بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيرًا إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.



