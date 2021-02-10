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أخبار البلد

22 ألف جنيه حد أقصى للملاكي.. الحكومة تكشف عن نسب تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء، على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.

ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
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