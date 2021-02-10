لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس تستعد للامتحانات بمنظومة كنترولات إلكترونية

ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع ، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات.





واستعرض د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية، خلال الاجتماع منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS( Universty Management System) والذي تم تدشينه و استحداثه تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.





كما تم استعراض عوامل أمان النظام و آليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام و كذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.





ووجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة و إعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه .





في السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي.





وأكد على ضرورة عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية و قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ .





كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب.





كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و والطلاب قد استهل الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه هذا المنصب الرفيع، كما قدم المجلس التهنئة للأستاذ الدكتور عمر الحسيني بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الهندسة ،متمنين لسيادتهما دوام التوفيق والسداد.