ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمواجهة كورونا.. جامعة عين شمس تستعد للامتحانات بمنظومة كنترولات إلكترونية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:28 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع ، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات.

واستعرض د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية، خلال الاجتماع منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام  UMS( Universty Management System) والذي تم  تدشينه و استحداثه  تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

كما تم استعراض عوامل أمان النظام و آليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام و كذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.

ووجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة  و إعداد الكنترولات الإلكترونية،  مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه .

في السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي.

وأكد  على ضرورة عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية و قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ .

كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب.

كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و والطلاب قد استهل الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه هذا المنصب الرفيع، كما قدم المجلس التهنئة  للأستاذ الدكتور عمر الحسيني بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية  الهندسة ،متمنين لسيادتهما دوام التوفيق والسداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: ١٢ مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى أمراض النساء والتوليد

عميد حاسبات عين شمس تتفقد سحب أوراق الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة

خطوط وباقات إنترنت لـ7200 طالب.. جامعة عين شمس تتعاقد مع "WE"

بالمجان.. جامعة عين شمس تسلم خطوط WE لطلابها المستحقين

بسبب كورونا .. حملة تطهير وتعقيم شاملة بتمريض عين شمس

التعليم الإلكتروني وكيفية تطبيق الامتحانات إلكترونيًا.. أستاذ جامعي يوضح المميزات والعيوب.. تباين آراء الطلاب.. والجامعات توفر خطوط إنترنت بالمجان

ترشيحاتنا

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

ضبط محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الفيس بوك

بسبب كورونا.. قرار إماراتي عاجل في إمارة رأس الخيمة

موعد جديد لمباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك .. تفاصيل

الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية