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محافظات

محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:36 م
بدء موسم عصر القصب
بدء موسم عصر القصب
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يوسف رجب

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا، وبرفقته حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، والكيميائى بهجت عبدالسلام، رئيس قطاعات مصانع سكر دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وتابع محافظ قنا، خلال جولته بالمصنع كافة مراحل الإنتاج بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة حتى وصوله إلى المنتج النهائي، معربًا عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمصنع.


وأكد محافظ قنا، ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما وأن محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪ من إجمالى انتاج مصر من السكر، داعيًا لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم.


وأوضح محافظ قنا، أن الدولة لا تألو جهدًا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب و الأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض و الآفات.


وأوضح الكيميائى بهجت عبدالسلام، رئيس قطاعات مصانع سكر دشنا، أن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر.


وأشار عبدالسلام، إلى أن المساحة الاجمالية المنزرعة بالقصب ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ ٢٢ الف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٧٥٠ الف طن سكر سنويًا.


وأكد عبدالسلام، الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور و المولاس والعسل الصناعي و الكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة و كبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة و العطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.


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محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد
محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد
محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد
محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد
محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد
محافظ قنا يشهد بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا .. شاهد
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