جريمة حرب.. الإمارات تعلق على استهداف مطار أبها الدولي

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا بشأن الحادث الذي استهداف مطار أبها الدولي معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.









ويشار إلى ان الحادث استهدف مطار أبها في السعودية، حيث أسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق.









وقالت الوزارة في بيانها "إن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين".









كما عبرت الخارجية الإماراتية مجددا عن تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.









وأضاف البيان " أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".







