وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يشهد حفل ختام أنشطة الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة

شهد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأربعاء، حفل ختام الأنشطة الرياضية للاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة بالدقهلية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى يرافقه الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب.





وحضر الحفل كل من محمود البلبيسى رئيس الاتحاد والمهندس خالد نصر العضو المنتدب ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وهالة الصباحى سكرتير عام حى شرق وهانى لطفى رئيس اللجنة الرياضية ببريد الدقهلية والمهندس ناجى المتولى مدير عام الامن ونائب رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب بالدقهلية و محمد عزمى رئيس اللجنة الرياضية بشركة مياه الشرب بالدقهلية والمهندسه منال بدران رئيس قطاع شركة مياة الشرب بالدقهلية والمهندس امام فودة مديرعام منطقة شرق المنصورة بشركة مياة الشرب بالدقهلية.





وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد محاسب محمود البلبيسى رحب فيها بالحضور وشكر الشباب والرياضة ممثلة فى شخص وكيل وزارة الشباب والرياضة، واشاد بحسن التنظيم الرائع للبطولة وحفل الختام.





كما رحب علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فى كلمته بالضيوف مشيدا باداء فريق شركة مياة الشرب والصرف الصحى مؤكدا انها تستحق الفوز عن جدارة وهنأ الفائزين فى البطولة .





وعبر وكيل الوزارة عن سعادته باهتمام الاتحاد بالرياضة والحث على ممارستها خاصة أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بالرياضة وتعتبرها أمنًا قوميًا فأصبحت واحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة.





كما تحدث المهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب بالدقهلية والعضو المنتدب موجها الشكر للحضور، مشيدا بالبطولة والتنظيم والقائمين عليها ودعا الجميع فى زيارة لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.





كما أهدى رئيس الاتحاد درع الاتحاد لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وكذلك اهدى درع الاتحاد لكل من المهندس خالد نصر و هالة الصباحى والمهندس محمد عزمى و هانى لطفى .





وفى نهاية الحفل تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفرق الفائزة فى البطولة، وهى كالاتى:





فى لعبة الشطرنج حصل على المركز الاول شركة مياة الشرب والمركز الثانى مديرية الشباب والرياضة والمركز الثالث مديرية الزراعة.





وفى لعبة تنس الطاولة حصل على المركز الاول مديرية الشباب والرياضة والمركز الثانى مديرية التربية والتعليم والمركز الثالث شركة مياة الشرب.





وفى لعبة الكرة الخماسى حصل على المركز الاول شركة مياة الشرب والمركز الثانى مديرية الشباب والرياضة والمركز الثالث شركة الكهرباء .



