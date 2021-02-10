الحساب الرسمي لـ FIFA يشيد بـ محمد الشناوي

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأداء محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي بعد الأداء الذي قدمه مع الشياطين الحمر الفترة الماضية.

وكتب الحساب الريسمي لـفيفا: "غادر@AlAhly سنة 2008 بعدما عجز عن فرض نفسهكان على وشك الانضمام إلى الجونة وسبقه شريف إكراميعاد للقلعة الحمراء في 2016 وفرض نفسه كأساسيشارك مع المنتخب في روسيا 2018 ومع الأهلي في قطر ٢٠٢٠@Melshenawy لكل مجتهد نصيب".









وأكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، أن الفريق يسعى للتتويج بالبرونزية في المباراة امام نادي بالميراس البرازيلي ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : لا نفكر سوى في مباراة الغد أمامنا تحدٍ صعب للغاية لكننا قادرون علي التعامل معهم، أمامنا هدف واحد وهو الفوز علي بالميراس من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث.





وأكد أن ما حدث من محمود كهربا وحسين الشحات كان بشكل عفوي وكنت أتمني وجودهما في لقاء الغد لكن في كل الأحوال الجهاز الفني لديه ثقة في جميع اللاعبين وأى لاعب سيشارك سيبذل قصاري جهده.



