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رياضة

الحساب الرسمي لـ FIFA يشيد بـ محمد الشناوي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأداء محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي بعد الأداء الذي قدمه مع الشياطين الحمر الفترة الماضية.


وكتب الحساب الريسمي لـفيفا: "غادر 🇪🇬 @AlAhly سنة 2008 بعدما عجز عن فرض نفسه 🙏كان على وشك الانضمام إلى الجونة وسبقه شريف إكرامي 💪عاد للقلعة الحمراء في 2016 وفرض نفسه كأساسي 👏 شارك مع المنتخب في روسيا 2018 ومع الأهلي في قطر ٢٠٢٠ ❤ @Melshenawy لكل مجتهد نصيب".


وأكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، أن الفريق يسعى للتتويج بالبرونزية في المباراة امام نادي بالميراس البرازيلي ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. 

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : لا نفكر سوى في مباراة الغد أمامنا تحدٍ صعب للغاية لكننا قادرون علي التعامل معهم، أمامنا هدف واحد وهو الفوز علي بالميراس من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث. 

وأكد أن ما حدث من محمود كهربا وحسين الشحات كان بشكل عفوي وكنت أتمني وجودهما في لقاء الغد لكن في كل الأحوال الجهاز الفني لديه ثقة في جميع اللاعبين وأى لاعب سيشارك سيبذل قصاري جهده. 

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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