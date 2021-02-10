مولودية الجزائر يصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، فريق مولودية الجزائر، استعدادا لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





واستقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، الفريق الجزائري داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءاته فور وصوله على متن طائرة الخطوط الجزائرية رقم 4938 القادمة من الجزائر، وكان في استقبالهم الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1.

ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الرئيسي مساء غد الخميس على ستاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، فيما يخوض المنافس المصري "الزمالك "، مرانه الختامي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا للمباراة التي يتواجه فيها الفريقان.





ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الفريق الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.