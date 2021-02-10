ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير: بيكيه يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تصريحاته ضد حكام الدوري الإسباني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة طويلة من الوقت، لانتقاده حكام الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة " سبورت الكتالونية" فإن لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حولت ملف تصريحات بيكيه ضد حكام الدوري الإسباني، لرابطة الليجا، من أجل بدء التحقيق حول تلك التصريحات، من أجل اتخاذ القرار المناسب ضده الذي قد يكون إيقافه لمدة طويلة.

وكان بيكيه انتقد حكام الدوري الإسباني ملمحًا بأنهم منحوا لقب الليجا الموسم الماضي لريال مدريد وأنه يوجد اختلال في ميزان العدل بين برشلونة والريال.

وتعرض جيرارد بيكيه للإصابة في الرباط الجانبي للركبة في المباراة التي جمعته بأتلتيكو مدريد في الدور الأول من الليجا، وهي الإصابة التي ستغيبه عن معظم مباريات البارسا هذا الموسم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟