لن تتم كاملة.. الحكومة: عزبة الهجان نموذج للتوسع العمرانى غير المخطط

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ عزبة الهجان تعتبر أول زيارة لـ رئيس جمهورية لـ هذه المنطقة.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن زيارة الرئيس تؤكد أن كل منطقة بمصر تولى أهمية كبيرة والدولة تعلم بجميع المشكلات والعشوائيات.





ولفت إلى أن عزبة الهجان نموذج للتوسع العمرانى غير المخطط ولا نستطيع نقل المنطقة بالكامل لـ منطقة أخرى، ولن يتم الإزالة الكاملة لكن سيتم فتح محاور طرق تسهل لهؤلاء المواطنين الوصول لهم حالة حدوث حريق.





وأشار إلى أن الشوارع فى حدود متر أو متر ونصف، ولذلك سيكون هناك تخطيط لتلك المناطق، وسيتم نقل عدد من المواطنين إل أماكن أفضل.





وأوضح المستشار نادر سعد أن الدولة ستدخل لرفع الخدمات وتحسين الحياة لـ المواطنين.