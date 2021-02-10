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رياضة

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:18 م
الأهلي
الأهلي
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عبدالحكيم آبو علم

جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الاهلى اليوم بمقر الإقامة سلبية ،وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية .


وكانت قد خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء لمسحة طبية داخل مقر إقامتها؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي.



ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



يذكر أن الأهلي يرتدي غدا القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر في حين يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق كاملا.

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