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متحدث الوزراء: مجمع خدمات موحد ضمن مشروع تطوير القرى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:35 م
متحدث الوزراء
متحدث الوزراء
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل يوم يتم عمل اجتماع تنسيقي، لمعرفة مقترحات و طلبات المواطنين فى القري و الريف وتعرض على اللجنة الوزارية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مشروعات الصرف الصحى بالقري مطلب أساسي، وسيتم توصيل الصرف الصحى لكل القري المحرومة.

ولفت إلى أنه سيتم تجميع الخدمات الحكومية فى مكان واحد بالقرية، حتى يستطيع المواطن انهاء خدماته من مكان واحد.

وأشار إلى أن، الحكومة استطاعت تحديد أوجه التدخلات الحكومية فى كل قري مصر.

وأوضح المستشار نادر سعد أن، الصحة و التعليم و الصرف الصحى من أهم أولويات مشروع تطوير القري، وأكد أن تلك الأشياء ستوفر فرص عمل للشباب فى هذه القري.

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