صحيفة ميرور تحسم جدل رحيل محمد صلاح عن ليفربول

حسمت صحيفة "ميرور" البريطانية الجدل حول رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن ليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح مع الفريق ولن يسعي لبيعه كما هو متنشر خلال الفترة الماضية عن تلقيه عروض من ريال مدريد وبرشلونة

وكتبت الصحيفة أنه يمكن أن يصل عرض من شأنه أن يمنح ليفربول وقفة للتفكير للسماح لصلاح بالرحيل، ولكن في الوقت الحالي من الصعب التفكير في أنه هناك عرض أفضل من ليفربول للسماح له بالرحيل، وأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.