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رياضة

صحيفة ميرور تحسم جدل رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حسمت صحيفة "ميرور" البريطانية الجدل حول رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن ليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح مع الفريق ولن يسعي لبيعه كما هو متنشر خلال الفترة الماضية عن تلقيه عروض من ريال مدريد وبرشلونة

وكتبت الصحيفة أنه يمكن أن يصل عرض من شأنه أن يمنح ليفربول وقفة للتفكير للسماح لصلاح بالرحيل، ولكن في الوقت الحالي من الصعب التفكير في أنه هناك عرض أفضل من ليفربول للسماح له بالرحيل، وأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.


ونشرت صحفية ميرور تقريرا أكدت فيه أن الفريق يرحل منه عدد من اللاعبين أبرزهم الحارس أدريان وفينالدوم وشاكيري إضافة إلى أوريجي والمدافع الشاب نات فيلبس.

وجاء لاعب خط الوسط تشامبرلين من ضمن القائمة التي يفكر كلوب في التضحية به مع نات فيليبس.

وكتب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد خسارة الريدز أمام السيتي إن أحلام ليفربول بالمنافسة على لقب البريمرليج الذي توج به خلال الموسم المنصرم تبخرت.

وقالت صحيفة "ميرور" إن مانشستر سيتي فتح النار على دفاع ليفربول وأهانه كرويًا داخل ملعبه، واقترب بشدة من لقب البريمرليج، بعد توسيع الفارق مع الوصيف وليفربول أكثر المنافسين خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي
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