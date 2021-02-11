هل الرهن حلال أم حرام ؟ اعرف الرأي الشرعي

الرهن معناه الثبوت وهو يوصف فى الفقه أنه من عقود الاستيثاق أي جعل الشيء وثيقة، أى عين مالية والمقصود هنا بالعين المالية ليس مالًا ولكنه شيء له قيمة مالية.





وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الشيء المرهون هى وثيقة يستطيع الدائن أن يستوفى منها حقه من المدين إذا تعذر المدين فى أن يسدد دينه فى وقته، والرهن مشروع من الكتاب والسنة والإجماع، مستشهدًا بقوله تعالى {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رهن درعه عند يهودي قبل أن يموت، واتفق عليه علماء المسلمين أنه مشروع.





وتابع قائلًا "إن الرهن عقد من العقود فليزم له ما يلزم لسائر العقود من أركان فلابد أن يكون به طرفى العقد وهما الراهن والمرتهن والشيء المرهون والشيء يرهن بسببه".





هل الرهن جائز ؟





ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: إن الرهن حلال ولا شيء فيه، بشرط ألا يجر منفعة وفائدة لا يتفق عليها الراهن حتى لا يتحول لضرر.





وأضاف عاشور خلال إجابته على سؤال حول حكم الرهن والقروض : أن العبرة بالمقاصد والمعاني، فأخذ قرض من البنك لشراء سيارة يكون تمويلا وليس قرضا، وفي هذه الحالة يكون حلالا، مناشدًا البنوك بتغيير كلمة قرض واستبدالها بكلمة تمويل لكون القرض مرتبطة بالتحريم في أذهان الناس، بينما القرض الشخصي الاستهلاكي يكون غير جائز.





وأوضح مستشار المفتي أن الصدقة ثوابها عظيم جدا عن الله، مؤكدا أن الصدقة تطفئ نار الرب وتغفر الذنوب ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "داوو مرضاكم بالصدقة" .



