لو عاوز تعمل فورمة زي بيج رامي؟.. تعرف على الخطوات.. فيديو

تبرز المبادئ التوجيهية الغذائية، أن احتياجاتك الغذائية ينبغي تلبيتها بشكل رئيسي من خلال النظام الغذائي، ومع ذلك تكون المكملات الغذائية بالنسبة لبعض الأشخاص طريقة مفيدة للحصول على المواد الغذائية التي يفتقرون لها.ليس الغرض من المكملات أن تكون بديلة عن الطعام؛ لأنه لا يمكنها توفير جميع المواد الغذائية والفوائد التي توجد بالأطعمة الكاملة مثل الفاكهة والخضراوات لذا، حسب حالتك وعادات الأكل لديك، قد لا تستحق المكملات الغذائية تكلفتها.





في البداية قال أحمد كوستا، كابتن لياقة بدنية وصاحب أحد صالات الجيم، لعدسة "صدى البلد" إن المكملات الغذائية بها فوائد ويحتاجها الجسم لتغطي السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وفي حالة استخدام نظام متكامل يغطي السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لا نحتاج الي المكملات الغذائية.





وأـضاف كوستا: "الجسم الرياضي يحتاج من 3000 الي 4000 كلوري يوميا وذلك يحتاج ان الشخص الرياضي يقوم بتناول عدة وجبات خلال اليوم لذلك يتم تغطية نقص هذه الوجبات من خلال المكملات الغذائية مثل الويب بروتين والامينواسد والبروتامين والكرياتين يقوم باستعادة جزيئات الطاقة الذي يفقدها الجسم أثناء التمرين".





وأوضح أحمد كوستا، أن جسم بيج رامي جسم غير طبيعي بالنسبة للاعبي هذه الرياضة لأن يكون مستخدم المكملات الغذائية ويتم زيادة عدد الوجبات الغذائية اليومية بالإضافة إلى استخدام المنشطات ولكن تكون تحت إشراف كامل متكامل ولا يمكن لشخص عادي أن يقوم بما قام به بيج رامي لأنها مرحلة الاحتراف ويلعب مستر أولمبيا وقام بتكسير جميع العقبات أمامه.





وأشار كوستا إلى أنه لا يمكن تكوين جسم مثل جسم بيج رامي بسهوله لأنه يحتاج إلى سنوات من الإعداد والإشراف الطبي ولكن يمكن الوصول إلى أجسام ونتائج مرضية ولكن بعد جهد وعمل شاق عن طريق التمرين وإضافة بعض المكملات الغذائية وزيادة الوجبات اليومية.