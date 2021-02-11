باريس يفوز على كاين بكأس فرنسا ويفقد نيمار قبل أيام مواجهة برشلونة أوروبيا

فاز باريس سان جيرمان، على كاين، بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب مايكل دي أورنانو ضمن مباريات دور الـ64 لكأس فرنسا لكرة القدم.

غادر نيمار المباراة في الدقيقة 60 بعد إصابته في الفخذ الأيسر، وشارك كيليان مبابي بدلا منه.

وسجل مويس كين، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 ، قبل أن ي

وسجل مويس كين، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 ، قبل أن ي غادر نيمار المباراة في الدقيقة 60 بعد إصابته في الفخذ الأيسر، وشارك كيليان مبابي بدلا منه.

إصابة نيمار تأتي قبل أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.



