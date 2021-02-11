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أخبار العالم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:53 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ورؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبرت الأرصاد السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي عسير «أبها، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، القرى، المخواة، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأكدت أن هناك سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مواقع «أضم، العرضيات، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة.
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