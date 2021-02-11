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منوعات

لم تحدث منذ 11 عامًا.. صور مذهلة للعاصفة الثلجية وخطر فيضانات بالمملكة المتحدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:27 ص
صور مذهلة للعاصفة
صور مذهلة للعاصفة الثلجية وخطر فيضانات بالمملكة المتحدة
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يارا زكريا
بسبب العاصفة "دارسي" التي تتعرض لها مساحات شاسعة من المملكة المتحدة انخفضت درجات الحرارة خلال الليل بالدولة الأوروبية إلى -19 درجة مئوية في أجزاء من اسكتلندا حتى وقت مبكر من صباح اليوم، الخميس، وهي أبرد درجة حرارة شهدتها المملكة منذ 11 عامًا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية لا تزال التحذيرات من الطقس المتجمد مستمرة مع توقعات باضطراب واسع النطاق في درجات الحرارة، الأيام المقبلة، كما وجهت تحذيرات شديدة للناس، اليوم الخميس، من السفر نتيجة ارتفاع الثلوج إلى 8 سم في بعض المناطق الشمالية بالمملكة المتحدة. 

وقالت خبيرة الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، كلير ناصر، إن الطقس قد يشهد  أشعة للشمس لكن الظروف ستظل شديدة البرودة، وهذا يأتى بعد تسجيل 17.1 درجة مئوية تحت الصفر في المرتفعات الاسكتلندية، ليلة الأربعاء، عندما انخفض الزئبق إلى سالب 22.3 درجة مئوية.

واضطرت العديد من المجالس المحلية في إنجلترا إلى تعليق خدمات جمع النفايات لفترة وجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أن أكثر من 100 عامل من فرق تنظيف الشوارع وجمع النفايات يعملون الآن في إزالة الثلوج من ممرات المشاة والطرق المؤدية إلى المراكز الطبية.

وأصدرت وكالة البيئة بالمملكة المتحدة 9 تحذيرات من الفيضانات بالإضافة إلى 88 إنذارًا سابقًا منها. 

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