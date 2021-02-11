درجة حرارة 41 تحت الصفر .. البرودة القارسة تنهي حياة مسنة كندية أمام بيتها

لقيت امرأة مسنة مصرعها جراء البرودة القارسة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي بمقاطعة "كولومبيا البريطانية" في كندا في ظل انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر ، وذلك أثناء محاولتها العودة إلى بيتها من منزل مجاور بعد أن أمضت وقتًا برفقة جارتها.





وأفادت شرطة الخيالة الكندية الملكية بأن المسنة، والتي لم تُذكر هويتها وأشير فقط إلى أنها في الـ68 من عمرها، توفيت بسبب البرودة القارسة بعد وقت قصير من مغادرتها لمنزل جارتها بمدينة "دوسن كريك" في مقاطعة "كولومبيا البريطانية".









ومازالت التحقيقات في ملابسات مصرعها جارية، لكن الشرطة أوضحت أن الدلائل الأولية تشير إلى أن السيدة كانت تخطط للعودة إلى بيتها سيرًا لكنها أنهارت أرضًا في ظل الظروف الجوية القاسية





وأضافت الشرطة أن المسنة المتوفاة كانت تحتسي الكحول برفقة جارتها خلال الساعات التي سبقت وفاتها، وقد عُثِر عليها جثة هامدة خارج بيتها في وقت لاحق، بعد قرابة 10 ساعات من مغادرتها لمنزل جارتها.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن منزل الضحية لم يكن بعيدًا عن محل إقامة جارتها، لكن السلطات المحلية لم تشر إلى المسافة بينهما على وجه التحديد، وتؤكد سجلات الطقس أن درجة الحرارة وصلت إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.









وأفاد متحدث إعلامي باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية بأنه لا يُعتقد وجود شبهة جنائية متعلقة بالواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في ظل استمرار التحقيق.



