هجمات مميتة على البشر.. تحذير شديد لهذه الدولة من أفراس النهر..شاهد

حذر العلماء من أن أعداد أفراس النهر حديقة الحيوانات الخاصة بزعيم المخدرات الراحل بابلو إسكوبار ستصبح واحدة من أسوأ الأنواع الغازية للبشر في العالم حيث من المقرر أن يصل عددها بالحديقة الاستوائية إلى 1500 فرس نهر.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية يؤكد الخبراء أن أفراس النهر ستبدأ في هجمات مميتة على البشر في دولة كولومبيا الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من قارة أمريكا الجنوبية ب حلول عام 2035 حيث زاد عددها في الـ 8 سنوات الأخيرة من 35 إلى ما بين 65 و 80.





ويدعو عدد من العلماء لإعدام أفراس النهر التي بدأت ب ثلاث إناث وذكر واحد من الحيوانات الضخمة البالغ وزن الواحد فيها 3 أطنان في مرزعة بابلو البالغة مساحتها 5500 فدان ثم نقلت بعد ذلك إلى حديقة ترفيهية بسبب التكلفة والمسائل اللوجستية المرتبطة بوجودها.





كولومبية السيطرة على تكاثر أفراس النهر ، كما نبهت ناتالي كاستيلبلانكو، عالمة البيئة بجامعة كوينتانارو في المكسيك والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «أعتقد أنه أحد أكبر التحديات من الأنواع الغازية في العالم». وحاولت الحكومة ال





ويعد قصر هاسيندا نابوليز المملكوك لـ بابلو إسكوبار، المؤسس لأ كبر إمبراطورية للكوكايين في العالم في الثمانينيات موطنًا لحيوانات الكنغر والزرافات والفيلة المستوردة بطريقة غير مشروعة والحيوانات الغريبة الأخرى.





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