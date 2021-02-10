ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هجمات مميتة على البشر.. تحذير شديد لهذه الدولة من أفراس النهر..شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:52 م
تحذير شديد لهذه الدولة
تحذير شديد لهذه الدولة من أفراس النهر
Advertisements
يارا زكريا
حذر العلماء من أن أعداد أفراس النهر بحديقة الحيوانات الخاصة بزعيم المخدرات الراحل بابلو إسكوبار ستصبح واحدة من أسوأ الأنواع الغازية للبشر في العالم حيث من المقرر أن يصل عددها بالحديقة الاستوائية إلى 1500 فرس نهر. 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية يؤكد الخبراء أن أفراس النهر ستبدأ في هجمات مميتة على البشر في دولة كولومبيا الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من قارة أمريكا الجنوبية بحلول عام 2035 حيث زاد عددها في الـ 8 سنوات الأخيرة من 35 إلى ما بين 65 و 80. 

ويدعو عدد من العلماء لإعدام أفراس النهر التي بدأت بثلاث إناث وذكر واحد من الحيوانات الضخمة البالغ وزن الواحد فيها 3 أطنان في مرزعة بابلو البالغة مساحتها 5500 فدان ثم نقلت بعد ذلك إلى حديقة ترفيهية بسبب التكلفة والمسائل اللوجستية المرتبطة بوجودها.

وحاولت الحكومة الكولومبية السيطرة على تكاثر أفراس النهر، كما نبهت ناتالي كاستيلبلانكو، عالمة البيئة بجامعة كوينتانارو في المكسيك والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «أعتقد أنه أحد أكبر التحديات من الأنواع الغازية في العالم». 

ويعد قصر هاسيندا نابوليز المملكوك لـ بابلو إسكوبار، المؤسس لأكبر إمبراطورية للكوكايين في العالم في الثمانينيات موطنًا لحيوانات الكنغر والزرافات والفيلة المستوردة بطريقة غير مشروعة والحيوانات الغريبة الأخرى.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة حيوان في منزلك.. كيف تحصل على حيوانات جوجل في سجل البحث؟ ..فيديو

دراسة جديدة: الكنغر يستطيع التحدث إلى البشر بنظراتهم

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

لصالح حديقة الحيوان..مطار القاهرة يستقبل 3 زرافات قادمة من جنوب إفريقيا

حديقة الحيوان: استقبال 3 زرافات جدد حدث تاريخى.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان أسود.. هنادي مهنا تثير الجدل بنحافتها رفقة زوجها

هل تعتذر الجزيرة عن فبركة خبر نشأت الديهى؟ تفاصيل

هعرض فيديوهات.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن فصل أعضاء بحزب الوفد

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

عايزين يخربوا البلد.. تعليق صادم من أحمد موسى عن طلب تأجيل الامتحانات| فيديو

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام